Türkiye Kenyalılara emanet

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Dünya Kros Şampiyonası, yarın Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılacak.

IAAF tarafından 1973'ten 2011'e kadar her yıl, 2011'den bu yana ise 2 yılda bir organize edilen şampiyonaya, 60 ülkeden 557 atlet katılacak.

5 ATLETİMİZ DE KENYA ASILLI

Türkiye, şampiyonada iki kategoride ve Kenya asıllı 5 sporcuyla madalya arayacak.

Bireysel erkeklerde Polat Kemboi Arıkan, karışık takım kategorisinde ise Yasemin Can, Meryem Akdağ, Aras Kaya ve Ali Kaya'dan oluşan ekip yarışacak. Karışık takım yarışında, her sporcu 2 kilometre olmak üzere toplam 8 kilometre koşulacak.