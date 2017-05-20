Türkiye Kung Fu-Geleneksel Wushu'da Avrupa şampiyonu

4. Avrupa Kung Fu-Geleneksel Wushu Şampiyonası'nın 3. gününde Türkiye, qinda disiplininde 21 altın, 21 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü gün müsabakaları yapıldı.

Türk Milli Takımı, 58 sporcuyla katıldığı ginda disiplininde 21 altın, 21 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 51 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, "Sona eren yarışmalar sonucunda Türkiye, qinda disiplininde takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Başkan Akyüz, kadınlarda 9 altın, 7 gümüş, 7 bronz; erkeklerde de 12 altın, 14 gümüş ve 2 bronz madalya elde ettiklerini belirtti.

Taolu disiplininde yarışmaların yarın (bugün) devam edeceğini vurgulayan Akyüz, bu kategoride şu ana kadar 4'ü altın 30'un üzerinde madalya aldıklarını ifade etti.