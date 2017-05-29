Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetecek hakem açıklandı.

MAÇA FIRAT AYDINUS VERİLDİ

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Fırat Aydınus yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alacak hakemler açıklandı. 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasındaki final mücadelesinde Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.