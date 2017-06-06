Türkiye Kupası ve Play-Off finaline soruşturma açıldı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Eskişehir'de Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanan maçta, Konyaspor'a destek vermek için gelen Eskişehirsporlu taraftarlarla, Başakşehirli taraftarlar arasında gerilim yaşanmıştı.

Taraftarların birbirlerine meşale ve patlayıcı madde atması üzerine oyun kısa bir süre durmuştu.

TFF 1. LİG FİNALİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da oynanan Eskişehirspor - Göztepe maçında da taraftarlar saha olaylarına neden olmuştu. Hem Göztepe taraftarı hem de Eskişehirspor taraftarı sahaya meşale atmış ve oyun sürekli durmuştu.

Bu nedenle toplamda 28 dakika uzatma oynanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bu 2 maç için soruşturma açtı.

Her iki karşılaşmada da olaylara neden olan taraftarların kameralarla tespit edilip, gerekli cezaların verilmesi için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her iki şehre müfettiş göndereceği belirtildi.