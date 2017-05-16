Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Hakem hatalarıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Beşiktaş üzerinde bir kamuoyu oluşturulmak isteniyor" dedi.

Kjaer'i transfer etmek isteyen Milan Kulübü'nün Danimarkalı stoper için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Van der Wiel'in, Floyd'dan parasını geri istediği ancak alamadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jesus Navas'ı transfer etmesi durumunda Lens'ten vazgeçeceği öğrenildi.

Bu sezon Arsenal'de yeteri kadar forma şansı bulamayan İspanyol golcü Lucas Perez, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

1 Emre Mor hocasının saldırısına uğradı Alman takımı Borussia Dortmund'da forma giyen yıldız oyuncu Emre Mor, Teknik Direktör Tuchel'in yardımcısının saldırısına uğradı.

2 Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

3 Van der Wiel Floyd'dan parasını geri alamadı 4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Van der Wiel'in, Floyd'dan parasını geri istediği ancak alamadığı ortaya çıktı.

4 Fatih Altaylı: Küfür yediğim için gurur duyuyorum Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında kendisi için edilen küfürler hakkında konuşan Fatih Altaylı, "Gurur duyuyorum" dedi.

5 Süper Lig'de 3 hafta kala son durum 31. haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspsor'u 2-0 yenerek Başakşehir'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

6 Advocaat resmen Hollanda Milli Takımı'nda Hollanda Futbol Federasyonu, Dick Advocaat'ın Haziran ayında milli takımın başına geçeceğini açıkladı.

7 Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

8 Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE Şansal Büyüka'nın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı espriyle stüdyoda sessizliğe neden oldu.

9 Van der Wiel'in şikayetçi olduğu menajerler gözaltına alındı Fenerbahçeli Van der Wiel'in kendisini dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu menajerler Ümit Akbulut ve Sinan Siner gözaltına aldı.