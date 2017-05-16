Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
BAJIC PENALTIDAN ATTI
Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi Konyaspor'dan geldi. Maçın 18. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Riad Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İlk 45 dakikalık bölüm bu golle 1-0 sona erdi.
YİNE BAJİC SAHNEDE
Soyunma odasına 1-0'lık skorun üstünlüğüyle giden Konyaspor, karşılaşmanın 57. dakikasında farkı 2'ye çıkardı.
İlk golün sahibi Bajic, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0'a getirdi. Maçın kalan bölümünde gol olmadı ve Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan ilk takım oldu.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Konyaspor'un rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından belli olacak. İki takım arasındaki ilk mücadelede 2-2 sona ermişti.