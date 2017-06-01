Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Ligde şampiyonluk yarışını Beşiktaş'a kaybeden Başakşehir, müthiş geçen sezonu kupayla taçlandırmak, Konyaspor ise hem kupayı kazanarak tarihi bir başarı elde etmek hem de Avrupa Ligi'ne gitmek için sahaya çıktı.

İki takımın da kontrollü başladığı maçın ilk yarısında tempo düşüktü. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle bir süre duran karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünde gol olmadı.

(Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maç bir süre durdu)

SESSİZ 90 DAKİKA

Hem Abdullah Avcı hem de Aykut Kocaman'ın öğrencileri ikinci yarıda da kontrolü bırakmadılar. Zaman zaman iki takımın da gole yaklaştığı ikinci 45 dakikalık dilimde de gol olmadı ve mücadele 0-0 sona ererek uzatmalara gitti.

ŞAMPİYON KONYASPOR

90 dakikanın ardından 30 dakikalık uzatma bölümünde de gol olmayınca mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Konyaspor, gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.