Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa-Konyaspor ve Fenerbahçe- Başakşehir kozlarını finale kalmak için paylaşacak.

F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇINA METE KALKAVAN

Bu eşleşmelerin ilk karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Medipol Başakşehir, Çarşamba günü saat 21.45'te kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz, Süleyman Özay ve Serkan Tokat yapacak.

Fenerbahçe, Mete Kalkavan'ın yönettiği son 6 maçta 1 kez kazandı.

Kasımpaşa-Konyaspor mmaçını ise Ümit Öztürk yönetecek.