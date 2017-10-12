Türkiye Lucescu ile yola devam edecek

Romanya'da bir TV kanalına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptıkları görüşmeden "devam" kararı aldıklarını açıkladı.





Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesinin ardından hakkında çıkan haberleri yalanlayan Rumen teknik adam "TFF Başkanı ile konuştuk ve anlaştık, görevimin başındayım" dedi.





"YENİ BİR BAŞLANGIÇ GEREKİYOR"

Kasım ayında Romanya ile bir hazırlık maçı yapacaklarını da belirten Lucescu "Romanya da Türkiye de yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor. 10-14 Kasım tarihlerinde karar kıldık. Umarım bu maç iki takımın da yararına olur" diye konuştu.