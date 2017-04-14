Türkiye Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 80 erkek ve 42 kadın takımından toplam 255 sporcu katıldı. Şampiyonada müsabakalar, tek kadın ve erkekler ile kadın ve erkek takım kategorilerinde gerçekleştirildi.

Karşılaşmalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:

Tek kadınlar

1. İpek Karahan (Çukurova Üniversitesi) 2. Damla Uzel (Trakya Üniversitesi) 3. Sanem Ezgi Şahin (Marmara Üniversitesi) 3. Hilal Ezgi Kapusuzoğlu (Çukurova Üniversitesi)

Tek erkekler

1. Gencay Menge (Marmara Üniversitesi) 2. Hüseyin Durmaz (Girne Amerikan Üniversitesi) 3. Batuhan Ulucak (İstanbul Aydın Üniversitesi) 3. Oğuzhan Öner (Çukurova Üniversitesi)

Kadın takımlar

1. Çukurova Üniversitesi (Adana) 2. Marmara Üniversitesi (İstanbul) 3. Ankara Üniversitesi (Ankara)

Erkek takımlar

1. Marmara Üniversitesi (İstanbul) 2. İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) 3. Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)