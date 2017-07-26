Türkiye oyun pazarı üreticilerin iştahını kabartıyor

Her ay aktif olarak oyun oynayan kişilerin sayısı 30 milyon. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı oyun oynuyor. Her yıl yaklaşık yüzde 7 oranında büyüme kaydeden Türkiye oyun pazarının 2020’de 2 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.

110 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya oyun pazarının, 40 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturuyor.

Mobil piyasasının pastadaki payının büyük olması akıllı telefon kullanımının, mobil oyunlardaki kalitenin ve çeşitliliğin artmasından, tabletlerin popülerliğini kaybetmesinden, telefonun her yere taşınabilen bir cihaz olmasından kaynaklanıyor. Ancak PC oyunları da popülerliğini korumaya devam ediyor.

OYUNA ENÇOK PARAYI ERKEKLER YATIRIYOR

Türkiye’de genç nüfusun çoğunlukta olması nedeniyle dijital oyun kültürü son derece yaygın. VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) yeni trendler arasında en popüler olanı. Ancak oyuncuların çoğu klasik bir şekilde oyun oynamayı seviyor.

Türkiye’deki oyuncular P2P (ücretli) yerine, F2P (Ücretsiz) oyunlarda daha çok zaman geçiriyor. Aktif bir şekilde mobil oyun oynayan kullanıcıların büyük bir bölümü tek bir oyunla yetinmiyor. Kullanıcıların yüzde 85’i en az iki veya daha fazla oyunu aynı zamanda oynuyor. Oyunlara en çok parayı ise 12 ile 30 yaş aralığındaki erkekler yatırıyor.

KADINLAR MOBİL OYUNLARI SEVDİ

PC’de maskülen hakimiyet devam ederken, mobil oyun sektöründe kadın erkek oranı neredeyse kafa kafaya gelmiş gibi gözüküyor. Mobil oyuncuların yüzde 51.6’sını kadın kullanıcılar oluşturuyor.

Genel olarak PC ve konsol oyunları denildiğinde erkek kullanıcıların üstünlüğü göze çarpıyor. Kadın kullanıcılar daha çok zaman geçirmek ve stres atmak için, bulmaca türü oyunlar oynamayı tercih ediyor.

OYUN SEKTERÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Dijital oyun ürünlerinin alınıp satıldığı ve kullanıcıların kazançlarını anında paraya dönüştürebildikleri web platformu ByNoGame’in kurucusu Kömürcü, önümüzdeki iki yıl içinde, oyun sektöründe inanılmaz bir değişim bekliyor.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve 3 Boyutlu Baskı teknolojilerinin sektörde ciddi gelişmelere sebep olacağını kaydeden Kömürcü: “Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettiği 300 siteden birisiyiz. On yıllık süreçte satıcılarla oyuncular arasında mükemmel bir köprü olduk. Avrupa'nın en prestijli listesi Red Herring Top 100’e adımızı yazdırmayı başardık ve Avrupa’nın en iyi 100 şirketi arasına girdik. Ayda 11 milyon sayfa görüntülenmesi alıyoruz. Yarım milyondan fazla aktif kullanıcımız var ve günde 45 bin kişi tarafından ziyaret ediliyoruz. Kendi geleceğimizi de, sektörün geleceğini de çok parlak görüyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 51’i 25 yaşın altında. Birkaç dili anadili gibi konuşan, internet ve bilgisayarı aktif olarak kullanan bir jenerasyon söz konusu. Türkiye’de oyun sektörünün tanıtımını en iyi yayıncılar ve Youtuber’lar yapacak. Yayıncılık YouTube’a doğru kayıyor. Oyun sektörüne yön vermek için bence Twitch ve Youtube’daki yayıncılara yatırım yapmalıyız.” diyor.