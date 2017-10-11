Türkiye Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda

UEFA, maçların 2018 yılının eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacağı Uluslar Ligi'nde hangi ülkenin hangi ligde yer alacağını açıkladı. Türkiye, son maçta Finlandiya deplasmanında aldığı beraberlik sayesinde B Ligi'nin son takımı olarak kaldı.

İşte 11 Ekim 2017 itibarıyla hesaplanan UEFA Ulusal Takımlar Sıralaması'na göre kategoriler:

A LİGİ

Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda üçerli dört grupta mücadele edecek. Her grubun birincisinin oluşturacağı dört takım Haziran 2019'da Uluslar Ligi Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Gruplarında son dört sırayı alanlar bir sonraki turnuvalar için B Ligi'ne düşecek.

B LİGİ

Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çekya ve Türkiye üçerli dört grupta mücadele edecek.

Bir sonraki turnuva için her grubun birincisi A Ligi'ne yükselecek, sonuncular C Ligi'ne düşecek.

C LİGİ

Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Estonya ve Litvanya biri üçlü, üçü dörtlü olmak üzere dört grupta mücadele edecek.

Bir sonraki turnuva için her grubun birincisi B Ligi'ne yükselecek, sonuncular D Ligi'ne düşecek.

D LİGİ

Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino ve Cebelitarık dörder takımlı dört grupta mücadele edecek.

Bir sonraki turnuva için her grubun birincisi C Ligi'ne yükselecek.

ŞAMPİYONLAR PLAY-OFF HAKKI ELDE EDECEK

Öncelikle UEFA Uluslar Ligi, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde oynanacak. Uluslar Ligi bitiminde A,B,C ve D liglerinden toplam 4 şampiyon takım çıkacak. Bu 4 takım, 2020 Avrupa Elemeleri'nde turnuvaya direkt katılma hakkı kazanamayan en iyi 4 takımla play-off oynamayı garantileyecek.

Uluslar Ligi'nde şampiyon olan takımlar 2020'ye eleme maçları sonunda katılırsa, play-off oynama hakkını liginde en iyi dereceyi alan takıma bırakacak.

GRUPLAR VE MAÇ TARİHLERİ

Uluslar Ligi'nde gruplar 24 Ocak 2018'de Lozan'daki kura çekiminde belirlenecek. Üçerli gruplardaki takımlar 6 maç gününün dördünde Uluslar Ligi maçlarına çıkacak.

Maç tarihleri ise şöyle:

1. maç günü: 6-8 Eylül 2018

2. maç günü: 9-11 Eylül 2018

3. maç günü: 11-13 Ekim 2018

4. maç günü: 14-16 Ekim 2018

5. maç günü: 15-17 Kasım 2018

6. maç günü: 18-20 Kasım 2018

Kura çekimi Aralık 2018 başında yapılacak olan final turu 5-9 Haziran 2019'da oynanacak.

EURO-2020 elemelerinden vize alamayan ve Uluslar Ligi'nde her kategoride en iyi dereceyi yapan dörder takımın oynayacağı playoff'ların kura çekimi 22 Kasım 2019'da yapılacak. Maçlar ise 26-31 Mart 2020'de oynanacak.