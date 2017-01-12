Türkiye'den Afrika Kupası'na 16 futbolcu katılacak

14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Gabon'da bu yıl 31. kez düzenlencek olan Afrika Uluslar Kupası'nda Türkiye'den toplam 16 futbolcu forma giyecek.

Spor Toto Süper Lig'den 14 oyuncunun katılacağı organizasyondaFF Birinci Lİg'den de 2 oyuncu yer alacak.

EN FAZLA OYUNCU KARDEMİR KARABÜKSPOR'DAN Ülkemizden turnuvaya en fazla oyuncuyu 3 futbolcu ile Kardemir Karabükspor gönderirken, Aytemiz Alanyaspor , Çaykur Rizespor ve Kayserispor ikişer, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor, Trabzonspor, Göztepe ve Sivaspor ise birer oyuncuyla turnuvada temsil edilecek.

Türkiye'de oynayan 4 Senegalli, ikişer Burkina Faso, Mali ve Togolu, birer Cezayir, Kamerun, Gabon, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Tunuslu, turnuvada takımlarının başarısı için ter dökecek