Tuzlaspor turladı Elazığspor veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın da yer aldığı E Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen Tuzlaspor, grupta iddiası kalmayan Elazığspor ile formalite maçına çıktı.

TUZLA LİDER TAMAMLADI ELAZIĞ VEDA ETTİ

Tuzla Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, İstanbul ekibinin golünü 63. dakikada Melik Derin, Elazığspor'un golünü ise 73. dakikada Timur Özgöz kaydetti. Bu sonuçla Tuzlaspor E Grubu'nu 13 puanla lider olarak bitirirken, konuk Elazığspor da gruptaki ikinci beraberliğini alarak turnuvaya 2 puanla veda etti. E Grubu'nun lideri Tuzlaspor, son 16 turunda F Grubu'nun ikincisi ile tek maçlık eleme müsabakası oynayacak.