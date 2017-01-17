Tuzlaspor Erzican'da turu garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda en son sahasında Galatsaray'ı mağlup etmesiyle gündeme gelen Tuzlaspor, 24 Erzincanspor'u yenerek turu garantiledi.
TUR ERZİNCAN'DA GELDİ
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında 3. Lig takımı takımı 24 Erzincanspor, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi maçta Kıvanç Salihoğlu'nun şık golüyle Tuzlaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
GALATASARAY'IN ÜZERİNDE TAMAMLAYACAK
Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve Galatasaray'ın da yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan 24 Erzincanspor ise maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.