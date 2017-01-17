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Tuzlaspor Erzican'da turu garantiledi

Tuzlaspor, deplasmanda 24 Erzincanspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda lider olarak tur atlamayı garantiledi.

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Tuzlaspor Erzican'da turu garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda en son sahasında Galatsaray'ı mağlup etmesiyle gündeme gelen Tuzlaspor, 24 Erzincanspor'u  yenerek turu garantiledi.

TUR ERZİNCAN'DA GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında 3. Lig takımı takımı 24 Erzincanspor, 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk etti. İstanbul ekibi maçta Kıvanç Salihoğlu'nun şık golüyle Tuzlaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY'IN ÜZERİNDE TAMAMLAYACAK

Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve Galatasaray'ın da yer aldığı gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. 7 puanda kalan 24 Erzincanspor ise maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.

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