Twente Enes için City'nin kapısını çalacak

Twente'nin Manchester City'den kiraladığı Enes Ünal, Hollanda ekibinde iyi bir grafik çizdi.

TWENTE 1 YIL DAHA KİRALAMAK İSTİYOR

25 maçta 13 gol atarak takımının en golcü ismi olan ve Hollanda Ligi'nde de gol krallığı yarışında bulunan genç futbolcu gelecek yıl da kırmızı-beyazlı ekipte kalabilir.

Twente Kulübü 19 yaşındaki forveti kadrosunda tutmak istiyor. Bu yüzden kendisini bir yıl daha kiralamak için Manchester City ile görüşmelere başladı. Premier Lig ekibinin gelecek yıl planlamasına göre, Enes bir yıl daha Hollanda'da top koşturabilecek.

ENES DE KALMAYA SICAK BAKIYOR

Genç yıldızın City'de gelecek sezon forma giymesi kolay olmayacağı için bu öneriyi büyük ihtimalle kabul etmesi bekleniyor. Bursaspor'dan Manchester City'ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle giden Enes Ünal, şu anki değeri en az 5-6 milyon euro olarak gösteriliyor.