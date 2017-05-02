Tyson Fury: Joshua'yı tek kolumla döverim

Anthony Joshua'nın Klitschko'yu nakavt ettikten sonra Tyson Fury'ye meydan okumasının yankıları sürüyor.

TEK KOLUMDA DÖVERİM

Uzun süredir dövüşmeyen Tyson Fury, Joshua'yı tek kolu arkasına bağlıyken ve hiç antreman yapmadan yenebileceğini iddia etti.

Joshua'ı tebrik ettikten sonra konuşmasına devam eden Fury, Joshua'ya ilk profesyonel mağlubiyetini kendisinin tattıracağını söyledi.

Sky Sports'a konuşan Fury, 'Harika bir dövüştü, çok eğlendim ve Joshua için tezahüratta bulundum. Geriye büyük tek bir dövüş kaldı o da Joshua ile benim dövüşüm.' dedi.

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HALA 1 NUMARAYIM

Fury dünyanın ringde en çok görmek istediği kişinin kendisi olduğunu iddia ederek 'Ben hala bir numarayım ve bunu herkes biliyor' şeklinde konuştu.

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