U17 Milli Takımımız çeyrek finale yükseldi

U17 Milli Takımımız, 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri, A Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

GOLLER MALİK VE ATALAY'DAN GELDİ

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 5. dakikada Malik Karaahmet ve 74. dakikada Atalay Babacan kaydederken, İtalya'nın golünü 15. dakikada Pellegri attı.

Grupta oynanan günün diğer maçında ise İspanya ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından İspanya 7 puanla grubu ilk sırada, Millilerimiz ise 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselirken, 3 puanlı 3 İtalya ve 1 puanlı Hırvatistan şampiyonaya veda etti.



Millilerimiz, çeyrek finalde B Grubu ikincisi ile 12 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.