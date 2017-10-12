U17 Milli Takımımız gruplarda elendi

B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D.Y. Patil Stadı'nda Paraguay ile karşılaştı.

1 PUANLA ELENDİK

Mücadelenin 41. dakikasında Giovanni Bogado ile öne geçen Paraguay, iki dakika sonra Fernando Cardozo'nun golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. 61. dakikada Antonio Galeano ile farkı üçe çıkaran Paraguay karşısında ay-yıldızlıların tek golünü uzatma dakikalarında Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Grup maçlarında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalan, Mali'ye 3-0, Paraguay'a da 3-1 mağlup olan milliler, bir puanla turnuvaya veda etti. Tüm maçlarını kazanan Paraguay 9 puanla lider, iki maçını kazanan Mali 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı. .