U17 Milli Takımımız İspanya'ya yenildi

Hırvatistan’ın ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katılımıyla düzenlenen 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda yer alan U17 Milli Futbol Takımı, ilk maçında İspanya’ya 3-2 mağlup oldu.

İKİNCİ MAÇ HIRVATİSTAN'LA

Hırvatistan’ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu’nda oynanan ve Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Dominik Ouschan’ın yönettiği karşılaşmada Milli Takımın gollerini 5. dakikada Umut Güneş ve 11. dakikada Malik Karaahmet atarken, İspanya’nın gollerini 24. dakikada Sergio Gomez, 33. dakikada Ruiz’in (Penaltı) ve 72. dakikada Morey kaydetti.

Türkiye ikinci maçını 6 Mayıs’ta Hırvatistan ile oynayacak.