Uçak kazası kurbanı Chapecoense takımı yeniliyor

İngiliz basınına konuşan kulübün futbol direktörü Rui Costa, yeniden yapılanma sürecinde birçok kredi başvurusu yaptıklarını belirterek, "Bütçe sağlamak ve kaliteli bir kadro kurmak amacıyla bunu yapmak zorundayız. Önümüzdeki sezon 20 futbolcu transfer edeceğiz. Birçok kulüp, bu konuda bize yardımcı oluyor." dedi.

AYAĞINI KAYBEDEN KALECİ YİNE KADRODA OLACAK

Chapecoense'de 19 futbolcu ve tekni̇k ekibin hayatını kaybettiği geçen kasım ayında meydana gelen kazadan sağ kurtulan oyunculara ilişkin bilgi veren Costa, "Neto ve Ruschel sağlığına kavuştu ve takıma katılmasını bekliyoruz. Yedek kalecimiz Jackson Follmann da sağ kurtulmasına rağmen ayağını kaybettiği için kadroda farklı şekilde değerlendirilecek." diye konuştu.

Rui Costa, kazadan sağ kurtulanların futbola dönmemesi halinde bile forma numaralarının başka oyunculara verilmeyeceğini de ifade etti.

ALT LİGE DÜŞÜRÜLMEME TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Brezilya temsilcisi, önümüzdeki 3 sezon boyunca alt lige düşürülmemeleri konusunda ülke federasyonu tarafından yapılan teklifi reddetmişti.

NELER YAŞANMMIŞTI

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Atletico Nacional, Sudamericana Kupası'nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.