Udoh: Spanoulis'i öldürmemiz lazım

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ekpe Udoh, THY Euroleague Finali'nde Olimpiakos ile karşılaşacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"ONU ÖLDÜRMEMİZ LAZIM"

Real Madrid ile oynanan yarı finalde 18 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik performans sergileyen Udoh; "Finale kaldığımız için çok mutluyuz. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. İki takım da bunun için tüm sezon çalıştı. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazır olacağım. Kazandığımız sürece nasıl olduğu önemli değil ve biz bunu yapabilecek bir takımız. Spanoulis ile ilgili tüm hikayeleri biliyorum ama finalde onu öldürmemiz lazım! Fiziksel olarak değil oyununu öldürmekten bahsediyorum" ifadelerini kullandı.