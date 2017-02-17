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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Beşiktaş, İsrail'de karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva önünde 3-1 galip geldi.

Siyah-beyazlıların gollerini 42. dakikada William Soares kendi kalesine, 60. dakikada Cenk Tosun ve 90+3. dakikada Atiba Hutchinson attı. Ev sahibi takımın tek golünü 44. dakikada Elyaniv Barda kaydetti.

İBRA HAT-TRİCK YAPTI

Manchester United'ın sahasında Saint Etienne'i 3-0 yendiği maçta İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın deplasmanda Villarreal'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Bosna Hersekli Edin Dzeko "hat-trick" yaptı.

Fenerbahçe'nin, Krasnodar deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetiyle ayrıldı.

Osmanlıspor, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olduğu maçta golsüz berabere kaldı.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

PAOK (Yunanistan) - Schalke 04 (Almanya): 0-3

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Beşiktaş (Türkiye): 1-3

Villarreal (İspanya) - Roma (İtalya): 0-4

Manchester United (İngiltere) - Saint Etienne (Fransa): 3-0

Anderlecht (Belçika) - Zenit (Rusya): 2-0

Legia Varşova (Polonya) - Ajax (Hollanda): 0-0

Athletic Bilbao (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Olympique Lyon (Fransa): 1-4

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 0-1

Rostov (Rusya) - Sparta Prag (Çekya): 4-0

Krasnodar (Rusya) - Fenerbahçe (Türkiye): 1-0

Gent (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - Osmanlıspor (Türkiye): 0-0

Celta Vigo (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka): 1-2

Astra (Romanya) - Genk (Belçika): 2-2

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