UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Beşiktaş, İsrail'de karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva önünde 3-1 galip geldi.
Siyah-beyazlıların gollerini 42. dakikada William Soares kendi kalesine, 60. dakikada Cenk Tosun ve 90+3. dakikada Atiba Hutchinson attı. Ev sahibi takımın tek golünü 44. dakikada Elyaniv Barda kaydetti.
İBRA HAT-TRİCK YAPTI
Manchester United'ın sahasında Saint Etienne'i 3-0 yendiği maçta İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Roma'nın deplasmanda Villarreal'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Bosna Hersekli Edin Dzeko "hat-trick" yaptı.
Fenerbahçe'nin, Krasnodar deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetiyle ayrıldı.
Osmanlıspor, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olduğu maçta golsüz berabere kaldı.
İŞTE TOPLU SONUÇLAR
PAOK (Yunanistan) - Schalke 04 (Almanya): 0-3
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Beşiktaş (Türkiye): 1-3
Villarreal (İspanya) - Roma (İtalya): 0-4
Manchester United (İngiltere) - Saint Etienne (Fransa): 3-0
Anderlecht (Belçika) - Zenit (Rusya): 2-0
Legia Varşova (Polonya) - Ajax (Hollanda): 0-0
Athletic Bilbao (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Olympique Lyon (Fransa): 1-4
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 0-1
Rostov (Rusya) - Sparta Prag (Çekya): 4-0
Krasnodar (Rusya) - Fenerbahçe (Türkiye): 1-0
Gent (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
Olympiakos (Yunanistan) - Osmanlıspor (Türkiye): 0-0
Celta Vigo (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka): 1-2
Astra (Romanya) - Genk (Belçika): 2-2