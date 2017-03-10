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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları, dün gece oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı. Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak avantaj elde etti.

GENK 5 ATTI

Günün dikkat çeken maçlarında ise Lyon sahasında Roma'yı 4-2 yenerken, Belçika'nın iki takımın karşılaştığı mücadele ise Genk deplasmanda Gent'i 5-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye): 1-1

Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere): 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda): 2-1

Gent (Belçika) - Genk (Belçika): 2-5

Lyon (Fransa) - Roma (İtalya): 4-2

Schalke 04 (Almanya) - B.Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1.

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