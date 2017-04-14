UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin Manchester United takımı, deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaştı. Manchester United 37. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Anderlecht, Leander Dendoncker'in 85. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

AJAX, KLAASEN İLE GÜLDÜ

Ajax, Amsterdam Arena'da ağırladığı Almanya temsilcisi Schalke 04'ü 2-0 yenerek turu için avantaj yakaladı.

Hollanda ekibinin gollerini bir penaltıdan olmak üzere Davy Klaassen kaydetti. Ajax, bu galibiyetle Avrupa arenasındaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

EN GOLLÜ MAÇ İSPANYA'DA

İspanya temsilcisi Celta Vigo ise Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Belçika ekibi Genk'i 15. dakikada Pione Sisto, 18. dakikada Iago Aspas, 38. dakikada John Guidetti'nin golleriyle 3-2 yendi.

Genk'in gollerini ise 10. dakikada Jean-Paul Boetius, 67. dakikada Thomas Buffel attı.