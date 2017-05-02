UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller başlıyor

Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

1 Tyson Fury: Joshua'yı tek kolumla döverim Tyson Fury, Joshua'yı tek kolu arkasına bağlıyken ve hiç antrenman yapmadan yenebileceğini iddia etti.

2 Fikret Orman: Beni zampara sanıyorlar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'zampara başkan' gibi algılanmak istemediği için dışarı çok fazla çıkmadığını söyledi.

3 Doğuş Grubu Fenerbahçe'ye sponsor oluyor Aziz Yıldırım'ın duyurusunu yaptığı, Fenerbahçe ile Doğuş Grubu arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları netleşmeye başladı.

4 İşte Fenerbahçe'nin görüştüğü iki yerli hoca Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ın yanı sıra Bayer Leverkusen'i çalıştıran Tayfun Korkut'la da görüştüğü ortaya çıktı.

5 Faty'nin hareketine kırmızı kart çıkmadı Bursasporlu Faty'den suratına tekme yiyen Galatasaraylı Ahmet Çalık, maç sonu paylaştığı fotoğrafla yüzünün son halini gösterdi.

6 Ersun Yanal Zoran Tosic'i istiyor Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zoran Tosic'in transfer edilmesini istedi.

7 Çinlilerden Galatasaray'a 500 milyon Dolar Gazeteci Mehmet Arslan, Galatasaray'ı satın almak isteyen Çinlilerin 500 milyon Dolar'lık teklif yaptığını söyledi.

8 UEFA EURO 2024 için yeni kriterler koydu EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkeyi seçecek olan UEFA, ilk defa insan hakları kriterlerini yerine getirme şartı koydu.

9 Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması Fikret Orman, Burak Yılmaz'ın çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu, kendisinin siyah-beyazlı takımda oynamasını istediğini söyledi.