UEFA federasyonlara 1 milyon Euro dağıtacak

Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlenen 41. UEFA Olağan Genel Kurulu'nda yıllık faaliyet raporları okundu, 2015-2016 dönemi mali açıdan ibra edildi ve 2017-2018 dönemi bütçesi de onandı.

FEDERASYONLARA MÜJDE

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, ibra öncesi tüm ülke federasyonlarına müjde vererek, 1 milyon euroluk jest yapacaklarını söyledi.

Ceferin, "Futbolun değişimine, gelişimine katkıda bulunalım. Değişelim ama geçmişe de saygı duyalım. UEFA, her federasyona bonus olarak 1 milyon Euro ödeme yapacak. Nasıl harcamak istediğiniz size bağlı. Sorunlu bir dünyada; futbol insanlara güzel hayaller kurma imkanı veriyor. Futbola zarar vermek isteyenlere imkan tanımayacağız" ifadelerini kullandı.