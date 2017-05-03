UEFA penaltı atış sistemini değiştiriyor

UEFA, seri penaltı atışları için tarihi bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, daha önce sırayla yapılan penaltı atışlarında değişikliğe gidiliyor.

AYNI TAKIM ÜST ÜSTE 2 PENALTI KULLANACAK

Yeni penaltı sistemine göre, yapılacak ilk penaltı atışından sonra takımlar sırasıyla 2'şer penaltı vuruşu yapacak. Yapılan değişikliğin nedeninin, ilk penaltıyı atan takımların istatistiksel olarak daha yüksek kazanma oranı yakalaması ve 2. atışı yapacak takımın psikolojik olarak daha büyük bir baskı hissetmesi olduğu belirtiliyor.

U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA DENENECEK

Yeni penaltı sistemi, Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak Kadınlar Avrupa U17 Şampiyonası'nda denenecek.



Yeni penaltı sistemi şu şekilde olacak



1. vuruş: A Takımı - 2. vuruş: B Takımı



3. vuruş: B Takımı - 4. vuruş: A Takımı



5. vuruş: A Takımı - 6. vuruş: B Takımı



7. vuruş: B Takımı - 8. vuruş: A Takımı



9. vuruş: A Takımı - 10. vuruş: B Takımı



Eğer berabere biterse



11. vuruş: B Takımı - 12. vuruş: A Takımı



Beraberlik sürerse



13. vuruş: A Takımı - 14. vuruş: B Takımı ve bu şekilde devam edecek.