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UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma

UEFA, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'i ağırladığı Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı.

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UEFA'dan Barcelona'ya soruşturma

UEFA, İspanyol ekibi Barcelona'nın Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

UEFA AÇIKLADI

UEFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, ilk maçta elde ettiği 4-0'lık skor dezavantajına rağmen rövanşta Paris Saint-Germain'i 6-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona Kulübü hakkında, taraftarlarının yaptığı taşkınlık nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 23 Mart'ta görüşecek.

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