UEFA'dan Beşiktaş'a ret

Beşiktaş, Lyon ile deplasmanda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle, Fransız ekibiyle birlikte Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A RET

Sevkin ardından olayları değerlendiren UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası vermişti. Beşiktaş Kulübü bu karara itiraz ederek UEFA Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Siyah-beyazlıların bu cezaya yaptığı itiraz ise reddedildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTAR GÖTÜRMEYECEK

Beşiktaş aldığı bu ceza sonrasında 2 yıl içinde herhangi bir taraftar olayında Avrupa'dan 1 yıl men edilecek.

Siyah-beyazlı yönetimin bu ceza sonrasında Avrupa'da oynayacakları deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alması bekleniyor.