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UEFA'dan iki Türk hakeme görev

UEFA, Kuzey İrlanda-Norveç maçını Hüseyin Göçek'in, Malta-Slovakya mücadelesinin ise Ali Palabıyık'ın yöneteceğini açıkladı.

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UEFA'dan iki Türk hakeme görev

FIFA kokartlı hakemler Hüseyin Göçek ile Ali Palabıyık, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 26 Mart Pazar günü oynanacak maçlarda görevlendirildi.

GÖÇEK İRLANDA-NORVEÇ MAÇINI YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Göçek, Kuzey İrlanda ile Norveç arasında oynanacak C Grubu maçını yönetecek.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

PALABIYIK MALYA-SLOVAKYA MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Ali Palabıyık ise Malta ile Slovakya arasında yapılacak F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Malta'nın Ta' Qali kentindeki Ulusal Stat'ta TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcıları Cem Satman ve Serkan Olguncan olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

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