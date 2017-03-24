UEFA'dan iki Türk hakeme görev

1 Kadın futbolcudan Juninho golü - İZLE Wolfsburg ile Lyon arasında oynanan karşılaşmada Fransız kadın futbolcu Camille Abily, efsane frikikçi Juninhovari bir gol attı.

2 Mesut Özil: Bir gün F.Bahçe'de oynamak isterim F.Bahçeli taraftarlar, 2010 yılında çubuklu formayı giymek istediğini söyleyen Mesut Özil'in alınması için sosyal medyada kampanya başlattı.

3 Galatasaray'a küfreden Volkan'a 300 TL ceza İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, basketbol maçı sonrası Galatasaray'a küfreden Volkan Demirel'e 300 TL ceza kesti.

4 Tayyip Erdoğan: Sneijder Hollandalılar gibi düşünmüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sneijder'in diğer Hollandalılar gibi düşünmediğini ve Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi.

5 Paulinho'dan Uruguay'a nefis gol - İZLE Brezilya, Paulinho'nun hat-trick yaptığı maçta Uruguay'ı 4-1 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.

6 F.Bahçe'den Mehmet Ekici'ye 1 milyon Euro daha Fenerbahçe yönetiminin, 2.2 milyon Euro'ya anlaştığı Mehmet Ekici'ye Beşiktaş'a gitmediği için ekstra 1 milyon Euro daha vereceği öğrenildi.

7 Arda Turan: G.Saray ve Türkiye için paspasçı bile olurum Arda Turan, Galatasaray'a bir gün yeniden hizmet etmek istediğini, ülke futbolu için paspasçı bile olabileceğini söyledi.

8 Türkiye-Finlandiya maçı muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, I Grubu beşinci maçında sahasında Finlandiya'yı konuk edecek.

9 Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yendi THY Avrupa Ligi'nin 28'inci haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup etti.