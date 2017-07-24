UEFA'dan Kalkavan ve Özkahya'ya görev

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

Pepe: Burada olmak benim için bir şans

Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

Galatasaray yönetimi, Tudor'un isteği üzerine Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Galatasaray'da transferin en yetkili ismi olan Cenk Ergün, Feghouli ile bire bir görüştüğünü ve mutlu sona yakın olduklarını söyledi.

Martial, M.United ile Real Madrid arasında oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında yaptığı harika hareketlerle izleyenleri büyüledi.

Aziz Yıldırım'ın talimatlarından sonra girişimlere başlayan Fenerbahçe, bu hafta içerisinde Ben Arfa transferini açıklayacak.

Uzun süredir golcü arayışı içinde olan Beşiktaş yönetimi, hem Valencia hem de Negredo ile her konuda anlaşmaya vardı.

1 Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.

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4 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

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9 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi Östersunds'u iki maçta da yenemeyen temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.