UEFA'dan Kalkavan ve Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, perşembe günü Fransa'nın Marsilya ile Belçika'nın Oostende takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçını yönetecek.
Marsilya Velodrome Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
3. ÖN ELEME MAÇI YÖNETECEK
Bir başka FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ise, perşembe günü Romanya'nın U Craiova ile İtalya'nın Milan takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçını yönetecek.
Romanya'nın Drobeta-Turnu Severin şehrindeki Municipal Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.