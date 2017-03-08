UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maçlarına soruşturma

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Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

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Henry'nin İrlanda maçında elle yaptığı asist

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Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Kjaer şampiyonluğu kaçırmalarının sorumlusu olarak forvetleri gördüğünü söyledi.

Mehmet Topal'ın elle kontrol edip attığı golle Fenerbahçe'ye mağlup olan Osmanlıspor, Henry örneğiyle TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.

Osmanlı F.Bahçe maçı için TFF'ye başvuracak

Bir dönem Galatasaray'a transfer olan, olayların adamı Grosskreutz'u döven kişinin 16 yaşında bir Türk olduğu belirtildi.

Grosskreutz'u döven kişi 16 yaşındaki bir Türk çıktı

Bebek, Kuruçeşme ve Rumelihisarı'nda mekan bakan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, nargile kafe açmaya hazırlanıyor...

G.Saray Divan Kurulu'nda duygusal bir konuşma yapan Dursun Özbek, tek yapmak istediği şeyin kulübü zor günlerden çıkarmak olduğunu söyledi.

Galatasaray, bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 1 milyar 936 milyon lira olduğunu açıkladı.

Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı forması giyen Azize Ay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve futbolcular ile tanıştı.

Mısır'ın en ünlü arkeoloğu Zahi Hawass, Arjantinli yıldız futbolcu Messi'ye piramit gezisi sırasında tepkisiz kaldığı için moron dedi.

Arkeolog Hawass'tan Messi'ye: Tam bir moron

1 Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım Osmanlıspor'a attığı golle olay olan Fenerbahçeli Mehmet Topal, yaşanan pozisyonu ve hakemle arasında geçen konuşmayı anlattı.

2 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

3 Mehmet Topal: Hakem olsam golü vermezdim Mehmet Topal, Osmanlıspor maçı sonrası kameraların olmadığı bölgede basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

4 Bayer Leverkusen'in yeni hocası Tayfun Korkut oldu Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.

5 Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri Şenol Güneş sert bir dille eleştirdi.

6 Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi İspanya 1. Futbol Ligi'nin 25. haftasında sahasında Las Palmas ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, liderlik koltuğundan indi.

7 Dursun Özbek'ten duygusal konuşma: Kaçmayacağım G.Saray Divan Kurulu'nda duygusal bir konuşma yapan Dursun Özbek, tek yapmak istediği şeyin kulübü zor günlerden çıkarmak olduğunu söyledi.

8 G.Saray'da 3 futbolcu Tudor'u yönetime şikayet etti G.Saray'da Sneijder başta olmak üzere Selçuk İnan ve Bruma'nın yöneticilerle görüşerek Tudor'un antrenman sistemini eleştirdiği ortaya çıktı

9 Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu Beyaz TV'de Beyaz Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu.