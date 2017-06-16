UEFA'dan şike için yeni karar

UEFA, artık yerel ligleri de takip edecek ve şike ile ilgili cezalar verebilecek.

Avrupa'dan 54 farklı ülkenin temsilcisinin bulunduğu, Fenerbahçe'den de 2 yetkilinin katıldığı ve 2 gün süren çalıştayda UEFA Yetkilisi Chris Bonett, şike konusunda birçoğu Balkan ülkesi olmak üzere Avrupa'da 14 ülkeyi mercek altına aldıklarını ve gözlemleyeceklerini kaydetti.

ŞİKE İÇİN KOMİTELER KURULACAK

Chris Bonett, bu ülkelerde sadece Avrupa Kupaları'na katılacak takımları değil, profesyonel liglerdeki tüm takımlarla ilgili takip yapılacağını, bunlarla ilgili ülke federasyonuyla birlikte ortak yaptırım uygulanacağını söyledi.

Bonett, yerel liglerde de artık sadece ihbar üzerine inceleme deği, yerinde takip ve izlemeyle şike soruşturmalarının yürütüleceğini kaydetti. UEFA yetkilisi, yapılan sunumda UEFA'nın şikeye sıfır tolerans politikası ile yaklaştığını ve 4 ana başlıkta konuyu ele alarak, geliştirmeler yapılacağını duyurdu. Bu 4 başlık: Eğitim, Yasal sistem, İzleme/Araştırma ve Cezalar.