UEFA'dan Türk hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hüseyin Göçek, yarın Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımı arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

ALİ PALABIYIK AVRUPA LİGİ'NDE DÜDÜK ÇALACAK

Ali Palabıyık ise 3 Ağustos Perşembe günü Rusya'nın Zenit ile İsrail'in Bnei Yehuda takımı arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.

Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Yeni Zenit Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.