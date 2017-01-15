UEFA'ya göre Guardiola en iyi 10 hoca arasında değil

UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.com çok tartışılacak bir araştırmaya imza attı ve gelmiş geçmiş en iyi 10 teknik adamı belirledi.
PEP GUARDIOLA LİSTEDE YOK
Jose Mourinho, Alex Ferguson gibi son dönemin ünlü isimleri listeye girerken, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ise sıralamanın dışında kaldı.
Uefa.com'un kuruluş yıl dönümü 1954 yılını baz alarak açıkladığı listede şu isimler yer alıyor:
1 - Brian Clough (İngiltere)
2 - Johann Cruyff (Hollanda)
3 - Vicente del Bosque (İspanya)
4 - Sir Alex Ferguson (İskoçya)
5 - Helenio Herrera (Arjantin)
6 - Udo Lattek (Almanya)
7 - Valeri Lobanovskiy(Ukrayna)
8 - Rinus Michels (Hollanda)
9 - Jose Mourinho (Portekiz)
10 - Arrigo Sacchi (İtalya)