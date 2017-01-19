Ufuk Sarıca A Milli Basketbol Takımı'nın başına getirildi

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına getirildi.

Siyah-beyazlı takımdaki görevine devam edecek olan Sarıca, iki takımı birden çalıştıracak.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, Milli Takımlar Menajeri Kerem Tunçeri ve ufuk Sarıca ortak bir basın toplantısı düzenledi.

GELEBİLECEĞİM EN ÜST SEVİYEDEYİM

Topantıda yeni görevinden dolayı çok mutlu olduğunu ve A Milli Baskletbol Takımı'nın başına geçmenin kendisi için büyük guru kaynağı olduğunu belirten Sarıca, ''Bu göreve getirildiğim için gurur duyuyorum. Türk bir antrenör olarak gelebileceğim en üst düzeydeyim. Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki bütün turnuvalara katılmak ve başarı elde etmek TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım. Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma dair söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ VE MİLLİ TAKIMI BERABER ÇALIŞTIRACAK

Ufuk Sarıca'nın yönetimindeki Beşiktaş Sampo Japan, son olarak FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında Szolnoki Olaj ile yaptığı mücadeleden galip ayrılarak grubunu lider tamamlamayı garantilemişti.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan Sarıca'nın A Milli Takımın başına gelmesiyle yeniden 'Bir antrenörün iki takımı yönetmesi sorun olur mu?' sorusu akıllara geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca ile böyle bir sorun yaşamayacaklarını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ergin Ataman'ın hem 12 Dev Adam'ı hem de Galatasaray'ı çalıştırmasını eleştirmiş ve bu konu uzun süre gündemi meşgul etmişti.