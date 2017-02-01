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Uğur Çiftçi: Kupayı çok önemsiyoruz

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

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Uğur Çiftçi: Kupayı çok önemsiyoruz

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Uğur, başkent  ekibinin yaklaşık 40 yıl başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın vefatının kendilerini  çok üzdüğünü aktardı.

BABAMIZI KAYBETTİK

Zor bir fikstürden çıktıklarına işaret eden kırmızı-siyahlı futbolcu, "Fikstüre baktığımızda bizi tek zorlayacak şeyin bu maç temposu olacağını  düşünüyorduk. Maalesef bu dönem içinde bildiğiniz gibi başkanımızı da kaybettik.  Babamız gibi sevdiğimiz, bizi Türk futboluna kazandıran bir ismi kaybetmenin  üzüntüsünü anlatamam." ifadelerini kullandı.

KUPAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Uğur, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4 Şubat Cumartesi günü  Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor maçında ben sahada olamadım ama oradaki duygusal atmosfer  çok farklıydı. Kazanmak isterdik ama olmadı. Şimdi önümüzde bir kupa maçı var.  Türkiye Kupası'nı en başından beri çok önemsiyoruz. Kupanın hedefli takımlarından  biriyiz. Grup aşamasındaki ciddiyetimizle de kupayı ne kadar istediğimizi  gösterdik.

Kayserispor maçını kazanmak ve adım adım hedefe ilerlemek istiyoruz.  Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Uyum sorununu kısa sürede atlatıp hem ligde hem  de kupada istediklerimizi almaya başlayacağız."

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