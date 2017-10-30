Uğur Demirok: Keşke her hafta Galatasaray'la oynasak

Süper Lig’deki 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Trabzonspor’da futbolcular bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

GALATASARAY TARAFTARINA CEVAP

Karşılaşma sonrası Galatasaray’a gönderme yapan Uğur Demirok; “Bugün takım olduğumuzu gösterdik ve gerekeni yaptık. Galatasaray seyircisi yine ‘Kümeye, kümeye’ diye bağırdı. Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek” dedi.

Uğur Demirok şöyle devam etti; "Biz iyi bir takımız. Ancak iyi takım olmayı beceremedik. İnişli çıkışlı performansımız oldu ilk 9 haftada. Ama Galatasaray karşısında herkese takım olarak oynadığımızda ne kadar büyük olduğumuzu gösterdik."