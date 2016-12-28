Uğur Demirok'tan Trabzonsporlu taraftara yumruk

Trabzonajas'ın haberine göre Çömlekçi'de bir otelin sahibi olduğu tespit edilen bordo mavili taraftar, Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüsü tesislerin girişinde durdurdu.

ERSUN YANAL'A KÜFÜRLER

Otobüsün önünü keserek Ersun Yanal'a küfürler eden taraftara, oyuncuların tepkisi çok sert oldu.

OKAY YOKUŞLU'DA DAHİL OLDU

Otobüsten inen Trabzonspor oyuncusu Uğur Demirok, sinirli taraftara yumruk atarken, kavgaya Okay Yokuşlu da dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle arbedenin son bulduğu ve taraftar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.