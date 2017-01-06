Uğur Uçar: Leicester City gibi olmak istiyoruz

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Uğur Uçar, devreyi lider tamamlamalarının sürpriz olmadığını belirterek, "Bizim hedefimiz şu an Avrupa kupalarına direkt katılmak ama aldığımız sonuçlar da bizi bir hedefe doğru götürüyor." dedi.

BURSA YAPTI BİZ NEDEN YAPMAYALIM

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk hedefini hakkında konuşmadıklarını anlatan Uğur Uçan, şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz şu an Avrupa kupalarına direkt katılmak ama aldığımız sonuçlar da bizi bir hedefe doğru götürüyor. Bu hedef lig sonuna kadar böyle devam ederse inşallah biz de Bursa'nın başardığını niye başarmayalım. Şampiyonluk hedefi çok zor bir hedef. Stresin artacağı haftalar olacak. Bunlarla başa çıkmak gerekiyor.

Ben şampiyonluğa oynayan takımlarda şampiyonluk yaşadım. Büyük takımlardaki şampiyonlukla Anadolu'daki takımların şampiyonluğu bir tutulmaması lazım. Çünkü bunu bir Bursa gerçekleştirdi, bir de biz gerçekleştirebilirsek daha büyük bir anlam kazanır benim için."

LEİCESTER GİBİ OLMAK İSTERİZ

Medipol Başakşehir'in 2 senedir ligi 4'üncü bitirdiğini de hatırlatan Uğur Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere'deki Leicester City gibi olmak isteriz ama Leicester City'nin de bu sene durumu ortada. Futbolda rüzgarı arkana aldığın zaman daha farklı yerlere gidebiliyorsun. Ama bizim iki senedir istikrarımız var, ligi 4'üncü bitiriyorduk. Bu sene de burada olmamız bizim açımızdan sürpriz değil.

Çünkü, biz 24- 25 haftadır yenilmeyen bir takımız. Bunu gidebildiğimiz yer kadar, tabi mağlup olduğumuz haftalar olacak ama ne kadar baskı ve stresi üstümüzden çabuk atarsak lig sonuna kadar üst sıralarda olacağımıza inanıyorum."