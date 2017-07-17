Ümit Davala: Sneijder'in gönderilmesi çok anlamsız

Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını da yapan ve şu anda Tuzlaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Ümit Davala'dan sürpriz bir Sneijder yorumu geldi.

Ümit Davala, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Wesley Sneijder hakkında kısa bir açıklama yaptı.

43 yaşındaki teknik adam Sneijder'in bu sene de Galatasaray'da kalması gerektiğini söylerken ''Sneijder bu sene kalmalıydı... Dünya Kupası'na katılmak için bu sezon performansını maksimuma çıkaracaktı... Gönderilmesi çok anlamsız'' ifadelerini kullandı.