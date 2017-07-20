Ümit Karan: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum

Bu yıl ABD Cosmopolitan 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Malatyaspor USA takımın başına getirilen Ümit Karan, ABD seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

HEDEFİM G.SARAY'I ÇALIŞTIRMAK

Kendisine yurt dışında antrenörlük tecrübesi katıp, ilerleyen yıllarda Galatasaray Futbol Takımı'nda görev yapmak istediğini belirten eski milli futbolcu, "Hedefim Galatasaray'ı çalıştırmak. İki-üç sene tecrübelenmek, ardından Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum ama şuan ki Galatasaray'ın başına geçmek istemem." ifadelerini kullandı.

TUDOR G.SARAY'A YAKIŞMIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sarı-kırmızılı takıma yakışmadığını belirten Ümit Karan, şunları kaydetti:

"Tudor bana göre bir teknik direktör değil. Kardemir Karabükspor'un hocasının gelip Galatasaray'ın hocası olma şansı yok. Bir başarısı bulunmuyor. Başarısı olmayan bir hocayı niye biz Galatasaray'ın başına getiriyoruz. UEFA ön elemelerinde de gördünüz, 2-0 yeniliyorsun. İkinci tur elemeleri, ayıptır. Galatasaray taraftarı bunu hak etmiyor. Biz müdahale etmeye çalışıyoruz, eski futbolcusu olarak taraftarlar da bize yazıyor 'Siz efsane futbolcularsınız niye yardım etmiyorsunuz' diye."