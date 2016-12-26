Ümit Karan MHK Başkanlığına adaylığını açıkladı

Spor yorumculuğu yapan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, Telegol programı canlı yayında resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkan adayı olduğunu açıkladı.

ŞAKA DEĞİL

Bunun bir şaka olmadığını ve resmi olarak adaylığını koyduğunu söyleyen Karan, bunun için bir kritere gerek olmadığını, yüksek tahsilinin de olduğunu ve resmen adaylığını koyduğunu söyledi.

"HAKEMLERİN KONUŞMASINA İZİN VERECEĞİM"

Karan adaylığını şu sözlerle duyurdu: “Yanıma 2 adam alırım. 3’lü veya 4’lü koalisyon gibi. Her takımdan bir adam alacağım. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan… Diyeceğim ki şu hoca, şu maça çıkıyor. Ondan sonra o hakemin o takımlara karşı yaptığı hataları ortaya koyacağım. Başkan adayı olarak hakemlerin konuşmasına izin vereceğim. Ben başkansam MHK’nın kaptanı sayılırım. Hakemlerle her hafta ilgilenmek zorundayım. Gerekirse onlarla koşarım, beraber maç seyrederim. İlgilenmem lazım. Onları yalnız bırakmamam gerekiyor. Video hakem uygulamasına gelince hakemlerin ücreti düşürülsün, ben o parayı video hakem sistemine harcarım. Ayrıca hakemlerin performansına göre paralarını veririm.”