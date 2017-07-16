Ümit Özat: Alex efendinin neden başarısız olduğu belli

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Hollanda kampında konuştu.

Özat, eski takım arkadaşı Alex de Souza hakkında sert ifadeler kullandı.

İşte Özat'ın sözleri:

5 YILDA 3 ŞAMPİYONLUK

“Hasan Ali sağ bek oynayınca kimse bir şey demiyor. Ümit Özat’ın iki ayaklı oyuncu olduğunu anlayamadılar yıllarca. Ben sarı saçlı olsam, kulağımda bir küpe olsa Kadıköy’e benim heykelimi dikerlerdi. Başkasının değil. Ama Türkiye’de insanlar senin kara kaşına kara gözüne bakıyorlar. Konuşurken k’yi nasıl söylediğine bakıyorlar. Futbol konuşacaksak en kralıyla oturur konuşuruz. Biz orada futbolcuyken oyunculara pozisyon almayı öğretirdik. 5 yılda 3 şampiyonluk yaşadık, bir de Denizli’de kaçan var.





ALEX EFENDİ KENDİNİ ELE VERİYOR

"Bizden sonra kimler geldi, kimler geçti. Alex efendi kitabında açıklıyor. ‘Ümit varken o yemeğe oturmadan kimse oturamazdı’ diyor. ‘O gittikten sonra ilk işim yemeğe oturmayı serbest bırakmak oldu’ diyor. Kendini ele veriyor aslında. Belli neden 6 senede yalnızca bir kez şampiyonluk yaşadığın. 6 yılda bir şampiyonluğun var. Kendini mi tatmin ediyorsun! 17 sene top oynadım 15 sene kaptanlık yaptım.”