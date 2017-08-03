Ümit Özat: F.Bahçeliler kızacak ama en iyisi Fatih Terim

Ümit Özat, A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Fatih Terim’in Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörü olduğunu söyledi.

F.BAHÇELİLER BANA KIZACAK AMA...

Ümit Özat, "Fenerbahçeliler bana kızacak ama Fenerbahçe, Galatasaray mevzusu değil. Başarılara, skorlara, istatistiğe bakıyorum. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hocası Fatih Terim’dir. Bana kimse hikaye anlatmasın." şeklinde görüş belirtti.



Özat sözlerine şöyle devam etti:



"Kimseyi torpille Milan’da, Fiorentina’da 2 gün bile idmana çıkartmazlar. Kimse torpille 200 A Milli Takım maçına çıkamaz. Seversin sevmezsin. Adalet, sevmediğin adama yeri geldiği zaman hakkını teslim edebilmektir. Adalet, sevdiğin adamı yeri geldiği zaman eleştirebilmektir."



"Gitmiş, niye gitmiş, o onların kendi arasındaki problem, olaya, kavgaya, ayrılık nedenine yorum yapmak bize düşmez."



"Biz antrenörüz. Bu işlerde evlilik kadar ayrılık da var. Yani ’vay efendim niye gelmiş, niye gitmiş, kavgadan mıymış’ bunların muhatabı biz antrenörler değiliz. Hangi teknik direktör cevap veriyorsa, yorumluyorsa hata yapar. Ben sadece görev tanımlarına bir teknik adam olarak eleştiri getirebilirim. Bunu da sadece bugün için değil, geçmiş ve sonrası için de getiririm, 30 yılımı vermişim."