Ümit Özat: Gözüm üzerinizde haberiniz olsun

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, ayak tenisiyle idmanı tamamladı.

Neşeli geçen antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Özat, video kayıt kulesine çıkarak futbolcularını uyardı

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Başkent ekibinin neşeli geçen çalışmasının bir bölümünde Ümit Özat, antrenman görüntülerinin kayıtlarının yapıldığı kuleye çıktı.

Buradan kısa süre idmanı takip eden Özat, futbolcularını da esprili bir şekilde "gözüm üzerinizde ona göre." diyerek uyardı.

Kırmızı-siyahlıların idmanına, tedavisine devam edilen Agon Mehmeti katılmazken, Anıl Karaer takımdan ayrı koştu. Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.