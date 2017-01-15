Ümit Özat: Hakemlerin yüzde 60'ı futbolu bilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa'nın evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği maçında ardından Ümit Özat, hakemlerin futbolu bilmemelerinden yakındı ve bazı açıklamalarda bulundu.

HAKEMLER DUYARLI OLMALI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat açıklamasında, ''Kaybederken hakemi eleştirmek hepimizin en kolay yaptığı iş. Ama hakemler biraz duyarlı olmalı. Hakemler eleştirileri kulak ardı etmemeli. Belki de Türk hakemlik tarihinin en dürüst hakemleri... Dürüstlüklerine, adamlıklarına hiçbir şey söylemiyorum.'' diye konuştu.

FUTBOLU BİLMEK BAŞKA BİR ŞEY

Teknik Direktör Ümit Özat açıklamasının devamında ise, ''Önceden hakemlere küfür edilirdi döner giderdi. Şimdi yan baktığında atıyor. Ama futbolu bilmek başka bir şey. Futbolu bilmek başka bir şey. %60'ı futbolu bilmiyor. Bu konuda çalışma yapmaları lazım. Hepimiz onlara destek olalım. Kendilerini ezdirmemelerine çok saygı duyuyorum. Futbolu bilmeleri ayrı bir dert. 2-0 iken eli verse penaltı... Yapacak bir şey yok, kazananı tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.