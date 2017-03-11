Ümit Özat: Sahanın en iyisi hakemdi

Galatasaray’ı tebrik ederek söze başlayan Özat, “Yine son dakika golüyle kazandılar. Bu tarz pozisyonları penaltı gibi kullanıyorlar. Taç atarken rakibe elimizle verdiğimiz pozisyon döndü geldi, yarı penaltı pozisyonuyla kalemizde gol oldu. İlk yarı biterken gol yemek ve maç biterken gol yemek insanın canını sıkıyor. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Klasik olacak ama önümüzdeki maçlara bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

"SAHANIN EN İYİSİ HAKEMDİ"

Son dakika yedikleri golde rakibin çok klas ayakları olduğunu söyleyen Özat, “Bu tarz pozisyonlar yarı gol gibi oluyor. Rakibin klas ayakları var. Maçtan sonra hakemin yanına koştum ve gittim tebrik ettim. Bana göre muhteşem yönetti. Hakeme kimse bir şey diyemez. Böyle bir statta üst üste 2 tane penaltıyı çalmak kolay değil. Bana göre maçın bugün en iyisi hakemdi ve gittim kendisini tebrik ettim. Son dakika pozisyonuyla ilgili söyleyecek bir şey yok. Bu maçta hakeme kimse bir şey diyemez” diyerek sözlerini noktaladı.