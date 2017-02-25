Ümit Özat: Yarası olan gocunur

Spor Toto Süper Lig'de 2 haftanın ardından Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0 yenen kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde huzur içinde çalışamadığını söyledi.

YARASI OLAN GÜCENİR

Hayatı boyunca iddialı biri olduğunu belirten Özat, "Maçtan sonra birtakım kişilerle ilgili açıklama yaptım. Yarası olan gocunur. Bu açıklamayı Gençlerbirliği'nin menfaati için yaptım. Gençlerbirliği menfaatleri, orada hoca kimse, oyuncu kimse onu savunmayı gerektirir. Sözlerimin arkasındayım. Kavga yanlısı değilim. Mücadele edecek gücüm var ama kavgaya mecalim yok. 15 gündür türlü türlü dedikodular var, herkes haddini bilmeden açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

HER SENE ŞAMPİYON MU OLUYORDUK

Avrupa'da 3-4 yılı bulabilen geçiş sürecinin Türkiye'de 3-4 maça dahi yayılamadığı yorumunu yapan Özat, şöyle devam etti:

"Ne oluyor yani, biz her sene şampiyon mu oluyorduk, her sene ilk 5'e mi giriyorduk? Üç futbolcu gitti, kulübün kasasına 25 milyon lira para girdi. Bunda da karınca kararınca payımın olduğunu düşünüyorum gidişlerine izin vererek. Sonra da bu takımın biraz sallanması normal değil mi. 14 maçımız var , bir maçımız eksik. İki maç alır daha yukarıyı kovalarsınız, Allah korusun iki maç kaybedersiniz aşağıda mücadele edersiniz. Bizden çok daha maliyetli takımların bizden bir puan yukarıda ya da aşağılarda olduğunu görüyoruz. Mali müşavir değilim ama Adanaspor'dan sonra en az maliyete kurulan takım biziz sanırım. Herkesin takımında bir milyon avroluk oyuncular oynuyor."

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe ile özdeşleştiğini ancak yapıldığı ilk günlerde bulunduğu Beştepe Tesisleri'nde kimsenin kendisinden daha fazla Gençlerbirliği tutkunu olamayacağını savunan Ümit Özat, "Bu kulübün parasını korumak yanlış yapmak mı? Bu kulüpten kimler gitti. Ante mi sorun oldu? Oluk oluk para geldi ama biz oluk oluk akıtmadık. İdmana gelmeyen adam eleştiri yapamaz." şeklinde konuştu.