Ümit Özat'ın kilo problemine babası el attı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, fazla kilonun sıkıntılarını yaşadığını, yeni sezona kilo verip başlamak istediğini belirtti.

Ümit Özat, özel hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

YÜRÜYÜŞE BAŞLADIM

Babasının, kendisinden kilo vermesini istediğini aktaran Özat, "Babam ağır konuştu 'Kilo vermezsen hakkımı helal etmem.' deyince yürüyüşe başladım." dedi.

İDDİAYA GİRDİK

Kilo vermek için yürüyüşe başladığının ertesi günü Fenerbahçe maçında sakatlandığını aktaran Özat, "Başkanımız da 'Ne olur kilo ver, boyun posun var.' dedi. 15-20 kilo verme üzerine iddiaya da girdik." diye konuştu.